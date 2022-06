பின்லேடன் தான் எனது குரு! உபி அலுவலகத்தில் போட்டோ மாட்டிய அரசு அதிகாரி! அதிரடியாக சஸ்பெண்ட்!

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் அரசு அலுவலகத்தில் அல்குவைதா பயங்கரவாத அமைப்பை நிறுவிய ஒசாமா பின்லேடன் படத்தை மாட்டி ‛உலகின் சிறந்த இன்ஜினீயர்' என புகழாரம் சூட்டிய மின்வாரிய அதிகாரி சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

உத்தர பிரதேசம் மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. யோகி ஆதித்யநாத் முதல்வராக உள்ளார். இந்நிலையில் உத்தரபிரதேர மாநிலத்தின் தலைநகர் லக்னோவில் இருந்து 250 கிலோமீட்டர் தொலைவில் பாருக்காபாத் மாவட்டம் உள்ளது.

இந்த மாவட்டத்தில் நவாப்கஞ்ச் டவுன் உள்ளது. இங்குள்ள மின்வாரிய அலுவலகத்தில் சப் டிவிஷனல் அதிகாரியாக ரவீந்திர பிரகாஷ் கவுதம் பணியாற்றி வருகிறார்.

English summary

In Uttar Pradesh govenment run power distribution company was suspended a officer over a photo of Osama bin Laden in his office, describing the Al-Qaeda terrorist as "world's best engineer", officials said.