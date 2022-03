"ரிக்கார்டு".. உபியில் 25-ந் தேதி யோகி பதவியேற்பு விழா.. "அவங்களும்" வர்றாங்களாமே, செம எதிர்பார்ப்பு

Lucknow

லக்னோ: உத்தரபிரதேச முதல்வராக 2வது முறையாக வரும் 25ம் தேதி யோகி ஆதித்யநாத் பதவியேற்கிறார்... பதவியேற்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி, மத்திய அமைச்சர்கள் ராஜ்நாத்சிங், அமித்ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா மற்றும் பாஜக ஆளும் மாநிலங்களின் முதல்வர்கள் உள்பட பலர் கலந்து கொள்வார்கள் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

காலங்காலமாகவே, வடமாநிலங்களில் சாதீய அழுக்கு நிறையவே படிந்துள்ளன.. குறிப்பாக, பீகார், உபியில் இது சற்று அதிகமாகவே நிறைந்துள்ளது.. இதற்கு காரணம், போதுமான மற்றும் பரவலான கல்வியறிவு அம்மாநில கிடைக்காததுதான்.

சாதி ஆதிக்கம், சாதிய ஒடுக்குமுறை, சாதிய வன்முறைகள், இப்படி பல பெயர்களை வைத்துதான் அங்கு காலம் காலமாக அரசியல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.. போதாக்குறைக்கு மதவாத அரசியலும் இணைந்து கொண்டதால், இதற்கான விளைவுகளை சிறுபான்மையினர் அனுபவிக்கும் நிலைமையும் அங்கு ஏற்பட்டு வருகிறது.

