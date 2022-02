''உ.பி.யில் தோற்றால்.. நாடு முழுக்க பாஜக வீழ்ச்சியடையும், காணாமல் போகும்'' மம்தா பிரச்சாரம்

Lucknow

oi-Logi

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருந்து பாஜக நீக்கப்பட்டால், இந்தியாவில் பாஜக என்ற கட்சியே இருக்காது என மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகண்ட் உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ளன. இந்நிலையில், உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள‌ 403 தொகுதிகளுக்கும் வரும் பிப்ரவரி 10-ஆம் தேதி முதல் மாா்ச் 7-ஆம் தேதி வரை 7 கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

இந்நிலையில், உத்தரப்பிரதேசத்தில் தேர்தல் பிரசாரம் சூடு பிடித்துள்ளது. பாஜகவை ஆதரித்து பிரதமர் மோடி டிஜிட்டல் பிரசாரத்தை மேற்கொண்டார். உத்தரப்பிரதேச எதிர்க்கட்சியான சமாஜ்வாதி கட்சியை ஆதிரித்து மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி இன்று பிரசாரம் செய்து வருகிறார்.

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has said that if the BJP is removed from Uttar Pradesh, there will be no BJP in India. Tirinamool Congress is campaigning for Samajwadi party in Uttar Pradesh election.