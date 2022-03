4 மாநிலங்களில் ஆட்சியமைக்கும் பாஜக..உ.பி.யில் 50 இடங்களை இழந்தது.. மீண்டெழுந்த சமாஜ்வாதியின் அகிலேஷ்

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்திரபிரதேசம் மாநிலத்தில் பாஜக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், 2017ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலை விட பல தொகுதிகளை இழந்துள்ளது. அதே நேரம் சமாஜ்வாதி கட்சி பல இடங்களை கூடுதலாக வென்றுள்ளது.

உத்தரப்பிரதேசம், உத்தராகண்ட், பஞ்சாப், மணிப்பூர், கோவா ஆகிய மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்து இன்று வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன

பஞ்சாபில் அபார வெற்றி பெற்ற ஆம் ஆத்மி 42% வாக்குகள் அள்ளியது - காங் 23% சிரோன்மணி 18% பாஜக 6%

காலை 8 மணி முதல் நடைபெற்று வரும் வாக்கு எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜக பல இடங்களில் முன்னிலையும் 200க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றியும் பெற்றுள்ளது. இதேபோல் பஞ்சாப் தவிர மணிப்பூர், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் பாஜக முன்னிலை பெற்று வருகிறது.

English summary

While the BJP has won the state of Uttar Pradesh with a simple majority, it has lost more seats than in the 2017 assembly elections. At the same time the Samajwadi Party has won a number of additional seats.