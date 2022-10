உபியில் கார் ஏற்றி விவசாயிகள் கொலை: ஓராண்டு ஆகியும் நீதி கிடைக்கவில்லை.. ராகேஷ் திகாய்த் வேதனை

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலம் லக்கிபூரில் கார் ஏற்றி 4 விவசாயிகள் கொல்லப்பட்டு ஓராண்டுகள் நிறைவடைந்தும் இன்னும் இதில் நீதி கிடைக்கவில்லை என்று விவசய சங்க தலைவர் ராகேஷ் திகாய்த் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம், லக்கிம்பூரில் கடந்த ஆண்டு 3-ஆம் தேதி விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினர்.

அப்போது அமைதியாக நடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் விவசாயிகள் மீது பின்னால் வேகமாக வரும் வாகனம் ஒன்று மோதி தூக்கி வீசி விட்டு நிற்காமல் செல்கிறது. பதைபதைக்க வைக்கும் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

டெல்லியல் மீண்டும் கொதித்தெழும் விவசாயிகள்.. ராகேஷ் திக்காய்த்தை கைது செய்த காவல்துறை

English summary

Rakesh Dikait, president of the Farmers' Association expressed his anguish that even after a year has passed since four farmers were killed by a car in Lakkipur, the farmers' association has not received justice.