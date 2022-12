முடிவுக்கு வந்த சிறை வாசம்! பத்திரிகையாளர் சித்திக் காப்பானுக்கு ஜாமீன்! விரைவில் விடுதலை வாய்ப்பு!

Lucknow

லக்னோ : நாட்டையே உலுக்கிய உத்திர பிரதேச மாநிலம் ஹத்ராஸ் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் தொடர்பான நிகழ்வுகள் குறித்து செய்தி சேகரிக்க சென்றபோது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கைது செய்யப்பட்ட கேரள பத்திரிகையாளர் சித்திக் காப்பான் மீது தொடரப்பட்ட பண மோசடி வழக்கில் இன்று ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான பாஜக ஆட்சி செய்யும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அட்ராசில் தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தைச் சேர்ந்த இளம் பெண் ஒருவர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டார.

உத்தர பிரதேசம் மட்டுமின்றி இந்தியா முழுவதும் பலத்த அதிர்வலைகளையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தில் கொலையாளிகளுக்கு ஆதரவாக உபி மாநில அரசு செயல்பட்டதாகவும் பரபரப்பு குற்றம் சாட்டப்பட்டது.

