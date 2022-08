ஹலோ! வேலையை காட்டிய மத்திய அமைச்சர்.. அலட்சியம் செய்த அரசு ஊழியர்.. விசாரணைக்கு அதிரடி உத்தரவு!

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் போனில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானியை அடையாளம் காண தவறிய அரசு ஊழியர் தொடர்பாக விசாரணைக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அமைச்சரவையில் கேபினட் அமைச்சராக இருப்பவர் ஸ்மிருதி இரானி. இவர் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு நலத்துறை, சிறுபான்மை நலத்துறையை நிர்வகித்து வருகிறார்.

கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாரம்பரியமாக காங்கிரஸ் கட்சியின் கோட்டையாக இருந்த உத்தர பிரதேச மாநிலம் அமேதி தொகுதியில் போட்டியிட்டு ராகுல் காந்தியை வீழ்த்தி சாதித்து எம்பியானவர் தான் இந்த ஸ்மிருதி இரானி.

English summary

An inquiry has been ordered into the government employee who failed to recognise Union Minister Smriti Irani on phone in Uttar Pradesh.