மீண்டும்.. மீண்டுமா? எரிச்சலான மனைவி! அடம்பிடித்த அடாவடி கணவன்! கொலையில் முடிந்த 'காமம்'

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: தனது மனைவி தன்னிடம் ஒரே இரவில் இரண்டுமுறை செக்ஸ் வைத்துக்கொள்ள மறுத்ததால் அவரை கொடூரமாக கொலை செய்த கணவரை உத்தரப் பிரதேச போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள அம்ரோஹா மாவட்டத்தில் வசித்து வருபவர் அன்வர். இவருக்கு கடந்த 2013ம் ஆண்டு அதே பகுதியில் வசித்து வந்த பெண்ணுடன் திருமணம் நடந்திருக்கிறது.

தற்போது மூன்று குழந்தைகள் இருக்கின்றனர். இவருக்கு சொந்தமாக பேக்கரி ஒன்றும் இருக்கிறது. வீட்டின் கீழ்த்தளத்தில் பேக்கரியும் மேல்தளத்தில் குடும்பமும் வசித்து வந்துள்ளது.

English summary

Uttar Pradesh police have arrested a husband who brutally murdered his wife after she refused to have sex with him twice in one night.