லுலு மாலில் தொழுகை.. பொருள் வாங்காமல் புறக்கணிக்க பிரசாரம் செய்யும் இந்து அமைப்பு

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் புதிதாக திறக்கப்பட்ட லுலு மாலில் தொழுகை நடத்தப்பட்டதற்கு இந்து அமைப்பு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில் மாலுக்கு பொருட்கள் வாங்க செல்லாமல் இந்துக்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது.

அபுதாபியை தலைமையிடமாக கொண்டு லுலு குழுமம் இயங்கி வருகிறது. இதன் நிர்வாக இயக்குனராக யூசுப் அலி உள்ளார். இந்த குழுமம் சார்பில் மத்திய கிழக்குநாடுகள், ஆசியா, அமெரிக்கா ஐரோப்பிய நாடுகளில் மால்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தியாவை பல்வேறு மாநிலங்களில் முதலீடு செய்து வருகிறது. இதனால் லுலு குழுமம் சார்பில் இந்தியாவிலும் லுலு மால்கள் உள்ளன. உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள லுலு மாலை ஜூலை 10ல் பாஜக முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் திறந்து வைத்தார்.

உ.பி.யில் கால் பதித்த லுலு மால்! 2500 கோடி முதலீடு! செங்கல்லை கூட நட முடியாதுனு அண்ணாமலை சொன்னாரே..?

The Hindu organization has strongly protested condemns against the Namaz at the newly opened Lulu Mall in Lucknow, Uttar Pradesh and has urged Hindus to boycott the mall.