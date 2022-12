ஒரே ரயில்.. ஸ்ட்ரைட்டா காசி - தமிழ்நாடு போகலாம்.. பேர்லதான் ட்விஸ்ட்! அடேங்கப்பா.. ரூ.7,000 கோடியா?

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வரும் காசி தமிழ் சங்கமத்தின் நினைவாக விரைவில் காசி தமிழ் சங்கமம் என்ற பெயரில் புதிய ரயில் சேவை தொடங்கப்படும் என மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஷ்விணி வைஷ்ணவ் தெரிவித்து உள்ளார்.

மத்திய அரசு 75 வது இந்திய சுதந்திர தினத்தை அமிர்த பெருவிழாவாக கொண்டாடி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக காசி - தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியை தொடங்கி நடத்தி வருகிறது.

இந்துக்களின் புனித தளமாக கருதப்படும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசிக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் இடையே உள்ள பண்பாட்டு தொடர்பை விளக்கம் விதமாக வாரணாசியில் இந்த காசி - தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது.

English summary

Union Minister of Railways Ashwini Vaishnav has announced that a new train service named Kashi Tamil Sangam will be started soon in honor of the ongoing Kashi Tamil Sangam in Uttar Pradesh.