''தடுப்பூசி போடலைன்னா சம்பளம் கிடையாது''.. அரசு ஊழியர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த உத்தரபிரதேசம்!

Lucknow

லக்னோ: உத்தரபிரதேச மாநிலம் பிரோசாபாத் மாவட்டத்தில் தடுப்பூசி போடவில்லை என்றால் சம்பளம் கிடையாது அரசு ஊழியர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலையால் மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் ஒன்று உத்தரபிரதேசம்.

கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு மருத்துவமனைகளில் படுக்கைகள் தட்டுப்பாடு, ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாட்டால் உயிரிழப்பு என்று உத்தரபிரதேசம் அல்லாடி வந்தது.

English summary

Uttar Pradesh state government employees have been ordered not to pay if they are not vaccinated in Prozabad district