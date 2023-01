மண்ட மேல இருக்குற கொண்டையை மறந்த குற்றவாளி! பலாத்கார கேசில்.. 6 மாதங்களுக்கு பின் சிக்கிய சுவாரசியம்

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் 6 மாதங்களுக்கு முன்னர் இளம்பெண் ஒருவரை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்து அவரது செல்போன் மற்றும் பணப்பையை திருடிச்சென்ற இருவர் தற்போது காவல்துறையினரிடம் பிடிபட்டுள்ளனர். இவர்கள் திருடிச் சென்ற செல்போனே இவர்களை காட்டிக்கொடுத்ததாக காவல்துறையினர் கூறியுள்ளனர்.

இது குறித்து நொய்டா காவல்துறையினர் கூறியுள்ளதாவது, "உத்தரப் பிரதேசத்தின் நொய்டா பகுதியில் கடந்த ஜூலை மாதம் ஒரு நாள் இரண்டு பெண்கள் வேலையை முடித்துவிட்டு அலுவலகத்திலிருந்து தங்களது அறையை நோக்கி வந்துக்கொண்டிருந்தனர். அப்போது சரியாக இரவு 9 மணி இருக்கும். மெயின் ரோட்டை ஒட்டிய சர்வீஸ் சாலையில் இவர்கள் நடந்து வந்துக்கொண்டிருந்துள்ளனர். அப்போது இவர்களுக்கு பின்னால் இரண்டு பேர் பின்தொடர்ந்திருக்கின்றனர்.

தொடக்கத்தில் இது குறித்து அவர்களுக்கு எதுவும் தெரியவில்லை. ஆனால் பின்னர் சிறிது நேரம் கழித்து இவர்களை பின்தொடர்ந்தவர்கள் நெருங்கி வந்து இரு பெண்களின் வாயை பொத்தி கடத்த முயன்றுள்ளனர். இந்த முயற்சியில் ஒரு பெண் தப்பித்துள்ளார். மற்றொரு பெண் சிக்கிக்கொண்டுள்ளார். எனவே இவர்கள் ஒரேயொரு பெண்ணை மட்டும் வாயை பொத்தி கை கால்களை பிடித்து அருகில் உள்ள மறைவான இடத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர்.

ஆளுநர் ரவியை தமிழகத்திலிருந்து திரும்பப்பெறக் கோரி போராட்டம்! வரிந்து கட்டி களமிறங்கும் எஸ்டிபிஐ!

English summary

Two men who gang-raped a young woman six months ago and stole her cell phone and wallet have now been caught by the police. The police have said that it was the cell phone they stole that betrayed them.