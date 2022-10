பெண்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை படிக்க வேண்டும்.. அறிவுரை கூறிய பேராசிரியர் உ.பியில் டிஸ்மிஸ்!

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: பெண்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தையும், இந்து சட்ட மசோதாவையும் படிக்க வேண்டும் என்று கூறியதற்காக வாரணாசியில் உள்ள ஒரு பல்கலைக்கழகத்தின் கவுரவ பேராசிரியர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவத்திற்கு நாடு முழுவதிலும் இருந்து கடும் எதிர்ப்புகள் மேலெழுந்துள்ளன. இந்த கவுரவ பேராசிரியர் தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால்தான் இவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

கவுரவ பேராசிரியர் செய்தது தவறு எனவும், அவர் மீதான நடவடிக்கை சரியானது என்றும் பல்கலைக்கழகம் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

An guest lecturer of a university in Varanasi has been sacked for saying that women should study the Constitution and the Hindu Code Bill. This incident has raised strong protests from all over the country. It is also alleged that action has been taken against this honorary professor because he belongs to the Dalit community.