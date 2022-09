பாலியல் குற்றவாளிகளை மாலை போட்டு வரவேற்ற உங்களிடம் வேறு என்ன எதிர்பார்க்க முடியும்- ராகுல் அட்டாக்

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தின் லக்கிம்புர் கெரியில் இரண்டு சகோதரிகளின் உடல்கள் தூக்கில் தொங்கியபடி மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இது குறித்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், இரண்டு சிறுமிகளும் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டதாக தெரிய வந்துள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் கண்டனம் தெரிவித்து வரும் நிலையில், "பாலியல் குற்றவாளிகளை விடுதலை செய்து அவர்களுக்கு மாலையிட்டு வரவேற்பளித்தவர்களிடம் வெறென்ன எதிர்பார்க்க முடியும்?" என ராகுல் காந்தி கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

English summary

The incident where the hanging bodies of two sisters were found in Lakhimpur Kheri of Uttar Pradesh state caused great tragedy. In the investigation conducted by the police, it has come to light that the two girls were sexually assaulted and murdered. While various political parties are condemning this incident, "What else can we expect from those who released sex offenders and welcomed them with garlands?" Rahul Gandhi has questioned.