அமேதி அப்படியேதான் உள்ளது.. ஆனால்.., நேரு குடும்ப கோட்டையில் கொந்தளித்த ராகுல்காந்தி..!

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : அமேதியின் ஒவ்வொரு பாதையும் இன்னும் அப்படியே உள்ளது ஆனால் மக்கள் பார்வையில் அரசாங்கத்தின் மீது கோபம் இருக்கிறது என அமேதியில் நடைபெற்ற பேரணியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் கோட்டையாக கருதப்பட்டு வந்த உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அமேதி நாடாளுமன்றத் தொகுதியில் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் தான் வெற்றி வாகை சூடி வந்தது. குறிப்பாக நேரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அங்கு தொடர்ந்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றனர்.

இந்தச் சூழலில் கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட ஸ்மிருதிராணி, ராகுல் காந்தியை தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார் . இந்த நிலையில் விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து அமேதியில் இன்று காங்கிரஸ் சார்பில் 6 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பேரணி நடைபெற்றது.

English summary

Former Congress leader Rahul Gandhi said at a rally in Amethi that every path in Amethi is still there but there is anger over the government in the eyes of the people.