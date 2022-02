வேலை வேணும்.. வேலையில்லா திண்டாட்டத்தால் உபியில் வலுக்கும் கோஷங்கள்..எப்படி சமாளிக்கப்போகிறது பாஜக?

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச மாநில சட்டசபை தேர்தலில் முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில் மாநிலத்தில் வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் அதிகரித்துள்ளதாகவும், 35 ஆயிரத்திற்கும் குறைந்த ரயில்வே பணியிடங்களுக்கு 1.2 கோடிக்கும் அதிகமான விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ளது இந்திய அளவில் பேசு பொருளாக உள்ளது என்று கூறியுள்ளது ப்ளூம்பெர்க் என்ற சர்வதேச செய்தி ஏஜென்சி.

இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான மாநிலமான உத்தரபிரதேசத்தில் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியுள்ளது. முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் எஞ்சிய இரண்டாவது பதவிக்காலத்திற்கான சான்றிதழாக ஐந்து மாநில தேர்தல் பார்க்கப்படுகிறது என்று கூறியுள்ள அந்த செய்தி நிறுவனம், மேலும் கூறியுள்ளதாவது:

பஞ்சாப், மணிப்பூர் உள்ளிட்ட மற்ற மாநிலங்களை விட உத்தரப் பிரதேசம் தேசிய அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாநிலமாகும். இங்கு பிரேசிலை விட அதிக மக்கள் வசிக்கின்றனர். பலர் பரந்து விரிந்த உத்தரபிரதேசத்தை நாட்டின் வரலாற்று மற்றும் ஆன்மீக மையமாக பார்க்கின்றனர்.

With the completion of the first phase of polling in the Uttar Pradesh Assembly elections, the unemployment rate in the state has risen and more than 1.2 crore applications have been received for less than 35,000 railway jobs.