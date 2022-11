ராணுவத்தில் வேலை.. சீருடையுடன் பணியில் இருந்த இளைஞருக்கு 4 மாதம் கழித்து கிடைத்த ஷாக்!

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: சீருடையுடன் பணியாற்றி விட்டு நான்கு மாதம் சம்பளமும் பெற்ற பிறகு இளைஞர் ஒருவருக்கு ராணுவத்தில் பணியே கிடைக்கவில்லை என்பதும்.. மோசடியில் சிக்கியிருப்பதும் தெரியவந்து உள்ளது. ரூ.16 லட்சம் கொடுத்து ஏமாற்றம் அடைந்த நபர் காவல்துறையில் புகார் அளித்த பிறகு இந்த மோசடி வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

நாட்டில் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தால் இளைஞர்கள் திணறி வருகின்றனர். அதுவும் அரசு வேலைகளுக்கெல்லாம் கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

சில நூறு பணியிடங்களுக்கே லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் விண்ணப்பிக்கின்றனர்.

English summary

It has been revealed that a young man did not get a job in the army after four months of serving in uniform and got his salary. The scam came to light after a person who was disappointed after paying Rs 16 lakh filed a police complaint.