பரபர உத்திரபிரதேசம்..3ஆம் கட்ட வாக்குப்பதிவுக்கு தயார்..களமிறங்கும் அகிலேஷுக்கு கைகொடுக்குமா கர்ஹால்

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்திரபிரதேசத்தில் மூன்றாம் கட்ட வாக்குப்பதிவுக்கான பிரசாரம் இன்று ஓய்வு அடைந்துள்ள நிலையில், கர்ஹால் தொகுதியில் போட்டியிடும் அகிலேஷ் யாதவை எதிர்த்து பாஜக சார்பில் மத்திய அமைச்சர் சத்பால் சிங் பாகேல் போட்டியிடுகிறார்.

உத்தரபிரதேச சட்டசபை மொத்தம் 403 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. எனவே குறைந்தபட்ச பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 202 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம். ஏற்கனவே 2 கட்ட வாக்குப் பதிவு உபியில் முடிவடைந்துள்ளது.

தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் 2022: நாளை வாக்குப்பதிவு: 1 லட்சம் போலீஸ் பாதுகாப்பு

முதல் கட்டமாக கடந்த 10-ந் தேதி 58 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி 2ஆம் கட்ட வாக்குப் பதிவு சஹாரான்பூர் உள்ளிட்ட 9 மாவட்டங்களில் 55 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெற்றது.

English summary

The third phase of the campaign in Uttar Pradesh has come to a halt today. Union Minister Satpal Singh Bagel is contesting from BJP in Karhal constituency against Akhilesh Yadav.