பிஎஃப்ஐ அமைப்புக்கு தடை விதித்த மத்திய அரசு.. "இதுதான் புதிய இந்தியா" யோகி ஆதித்யநாத் வரவேற்பு!

லக்னோ: பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்புக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்ததற்கு உத்தரப் பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார்.

பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியா மற்றும் அதன் துணை அமைப்புகளுக்கு மத்திய அரசு 5 ஆண்டுகள் தடை விதித்துள்ளது. பிஎஃப் அமைப்பிற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று கடந்த சில ஆண்டுகளாக பாஜக உள்ளிட்ட இந்துத்துவா அமைப்பினர் வலியுறுத்தி வந்தனர்.

சில மாதங்களுக்கு முன் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியா மிகவும் ஆபத்தான இயக்கம். மனித உரிமை அமைப்பு போல இந்த இயக்கம் செயல்படுகிறது. ஆனால் ஆப்கானிஸ்தான், சிரியா என யுத்தம் நடைபெறும் நாடுகளுக்கு தீவிரவாத இயக்கங்களுக்கு ஆட்சேர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது என்று பேசி இருந்தார்.

பயங்கரவாத தொடர்பு..பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவின் இணையதளம் முடக்கம்..மத்திய அரசு அதிரடி

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath said, The ban imposed on the PFI and its affiliated organizations indulging in anti-national activities is commendable and welcome.