உ.பி சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக புது வியூகம் - ஜாட் சமூக தலைவர்களை சந்தித்து சமாதானப்படுத்திய அமித்ஷா

Lucknow

oi-Jeyalakshmi C

லக்னோ: உத்தரபிரதேச மாநில தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைத் தக்கவைக்க பாஜக புது வியூகம் வகுத்துள்ளது.

ஜாட் சமூகத்தின் முக்கிய தலைவர்களை அழைத்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசியுள்ளார். மத்திய அரசு மூன்று வேளாண் சட்டங்களையும் வாபஸ் பெற்றாலும் ஜாட் விவசாயிகளின் கோபம் அடங்கியபாடில்லை. சட்டசபைத் தேர்தலில் தனது தொகுதிகளை தக்கவைக்க பாஜக தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

ஜாட் சமூகத்தின் முக்கிய 250 தலைவர்களை அழைத்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசினார். இது உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைத் தேர்தலில் மேற்குப்பகுதி தொகுதிகளை தக்கவைக்கும் பாஜகவின் முழு முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது.

உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் மார்ச் 7ஆம் தேதி வரை ஏழுகட்டங்களாக சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. பாஜகதான் வெற்றி பெறும் என்று கருத்துக்கணிப்புகள் உறுதியாக சொன்னாலும் அதை நம்பி அசால்டாக இருக்க பாஜக நினைக்கவில்லை. வெற்றிக்காக முழு முயற்சியோடு போராடி வருகிறது.

English summary

The BJP has come up with a new strategy to win the Uttar Pradesh state elections and retain power.Union Home Minister Amit Shah has called on key leaders of the Jat community. Although the Central government withdrew all three agricultural laws, the anger of Jat farmers was not contained.