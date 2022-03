உபி சட்டசபைத் தேர்தல் 2022: இன்று இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு - களத்தில் 613 வேட்பாளர்கள்

Lucknow

oi-Jeyalakshmi C

லக்னௌ: உத்தரப்பிரதேச மாநில சட்டசபைக்கான 7 வது மற்றும் இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெறுகிறது. 54 தொகுதிகளுக்கு நடைபெறும் வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி மாலை 6 மணிக்கு முடிவடைகிறது. இன்றைய தினம் 613 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். 2 கோடியே 6 லட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர்.

உத்தரப்பிரதேசம், பஞ்சாப், மணிப்பூர், உத்தராகண்ட், கோவா ஆகிய 5 மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதல் நடைபெற்று வருகிறது. இதில், பஞ்சாப், உத்தராகண்ட், கோவா மாநிலங்களில் ஒரே கட்டமாகவும், மணிப்பூரில் இரண்டு கட்டங்களாகவும் வாக்குப்பதிவு நடந்து முடிந்துள்ளன.

403 தொகுதிகள் கொண்ட உத்தரபிரதேச மாநில சட்ட சபைக்கு 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

'ஒன்லி பாகுபலி.. நோ பஜ்ரங்பலி..' - உத்தரப்பிரதேச பிரசாரத்தில்

English summary

The 7th and final phase of voting for the Uttar Pradesh State Assembly is taking place today. Voting for the 54 constituencies begins at 7 a.m. and ends at 6 p.m. Today 613 candidates are in the fray. 2 crore 6 lakh voters are eligible to vote.