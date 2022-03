பாஜக பயப்படுகிறது.. வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் சதியை நிறுத்துங்கள்- அகிலேஷ் யாதவ்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் நாளை சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற இருக்கிறது. இந்நிலையில் நாளை வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் நடக்கும் சதியை நிறுத்துங்கள் என அகிலேஷ் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்திரப்பிரதேசத்தில் வேட்பாளர்களுக்கு தெரியாமல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை விவரங்களுக்கு மாற்றம் செய்வதாகவும், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் முறைகேடு நடப்பதாக சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

வாரணாசி தேர்தல் அதிகாரி உள்ளூர் வேட்பாளர்களுக்கு எந்த தகவலும் தெரிவிக்காமல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை கொண்டு சென்றனர் என்றார். இந்தப் புகார் குறித்து தேர்தல் ஆணையம் கவனிக்க வேண்டும் எனவும் அகிலேஷ் கூறியுள்ளார்.

Uttar Pradesh is set to go to the polls tomorrow for the Assembly elections. In this situation, stop the conspiracy going on in the counting centers tomorrow, said Akhilesh Yadav.