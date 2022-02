'தலித் கோட்டை..' ஆக்ராவில் மீண்டும் கொடிநாட்ட களமிறங்கும் பகுஜன் சமாஜ்.. மாயாவதி பிரச்சாரம்!

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தின் தலித் தலைநகர் என்று சொல்லப்படும் ஆக்ராவைக் கைப்பற்ற கடும் போட்டியிடுகின்றன பாஜக மற்றும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சிகள். தேர்தலிலுக்கு சில தினங்களே உள்ள நிலையில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சித்தலைவர் மாயாவதி தன்னுடைய பிரசாரத்தை ஆக்ராவில் துவங்கியுள்ளார்.

பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில தேர்தல் வரும் 10ம் தேதி துவங்கி 7 கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது. 5 மாநில தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கைகள் மார்ச் 10இல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளைக் கொண்ட உத்தரப் பிரதேச சட்டப்பேரவைக்கு வரும் 10 முதல் மார்ச் 7-ம் தேதி வரை ஏழு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

ஒரு பக்கம் அகிலேஷ்.. மறுபக்கம் மாயாவதி.. இன்னொரு பக்கம் பிரியங்கா.. வெற்றிக்காக பாஜக பக்கா வியூகம்

English summary

The BJP and the Bahujan Samaj Party are trying to capture Agra, the so-called Dalit capital of Uttar Pradesh. With just days to go before the polls, BJP leader Mayawati has begun her campaign in Agra.