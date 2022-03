'முடிந்தவரை போராடினோம்.. உபி தேர்தல் கருத்துக்கணிப்புக்கு பிறகு மனம் திறந்த பிரியங்கா காந்தி

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச தேர்தலில் எங்களால் முடிந்தவரை போராடினோம் என தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புக்கு பிறகு பிரியங்கா காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

கோவா, பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், உத்தரப்பிரதேசம், மணிப்பூர் என ஐந்து மாநில சட்டசபை தேர்தல்கள் முடிவடைந்துள்ளன. இந்நிலையில் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் வெளியாகியது.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி மொத்தம் உள்ள 403 இடங்களில் ஒற்றை இலக்க வெற்றியை தான் பெறும் என பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் தெரிவித்துள்ளன.

உ.பி.யில் ஒர்க் அவுட் ஆகவில்லை பிரியங்கா வாய்ஸ்? சிங்கிள் டிஜிட்டுக்கே இந்த முறையும் போராடும் காங்.?

English summary

Priyanka Gandhi on UP Election 2022 After Exit Poll Results (உபி தேர்தல் கருத்துக்கணிப்புக்கு பிறகு மனம் திறந்த பிரியங்கா காந்தி ): We fought as hard as we could. We will wait and see the results says Congress leader Priyanka Gandhi Vadra after the exit poll result in Uttar pradesh.