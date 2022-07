இந்த ஒய்யார டீச்சருக்கு மழைநீரில் கால்படவே கூடாதாம்.. மாணவர்களை "பாலம்" கட்ட வைத்ததால் சர்ச்சை

Lucknow

oi-Vishnupriya R

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் பள்ளியை சூழ்ந்துள்ள மழைநீரில் நடக்காமல் வரிசையாக நாற்காலிகளை போட்டு அதன் மீது ஏறி ஆசிரியை ஒருவர் நடக்கும் வீடியோ தீயாய் பரவி வருகிறது. இந்த நாற்காலிகளை மழை நீரில் நின்று மாணவர்கள் பிடித்து கொள்ளும் அவலமும் நடந்துள்ளது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மதுராவில் கடந்த சில தினங்களாக கடும் மழை பெய்து வந்தது. இதனால் அங்குள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்து கொண்டது.

தாழ்வான பகுதிகளிலும் தண்ணீர் தேங்கிவிட்டது. மேலும் மதுராவில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்து கொண்டது. அந்த பள்ளி வளாகத்தை சுற்றியுள்ள மைதானத்தில் முழுவதும் வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளது.

English summary

UP teacher uses chairs to enter into school as it was water logged heavily after inundated rain. But her students stand in rain water by holding chairs.