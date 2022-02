ஒரு பக்கம் முஸ்லீம்கள்.. இன்னொரு பக்கம் ஜாட்.. இன்றைய உ.பி தேர்தல் பாஜகவிற்கு ஏன் சவாலானது தெரியுமா?

Lucknow

oi-Shyamsundar I

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வசிக்கும் மேற்கு உத்தர பிரதேசத்தில் இன்று முதல்கட்ட சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது.

உத்தர பிரதேசத்தில் 58 சட்டசபை தொகுதிகளில் இன்று முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. அங்கு மொத்தம் 7 கட்டமாக சட்டசபை தேர்தல் நடக்கிறது. இன்று மொத்தம் 11 மாவட்டங்களில் உள்ள 58 தொகுதிகளில் மக்கள் ஆர்வமாக வாக்களித்து வருகிறார்கள்.

முசாபர்நகர், மீரட், பாக்பாட், காசியாபாத், ஷாமிலி, காபூர், கவுதம் புத் நகர், பூலாந்சார், அலிகார்க், ஆக்ரா, மதுரா ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று சட்டசபை தேர்தல் நடக்கிறது. மொத்தம் 623 வேட்பாளர்கள் இன்று சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றனர். இன்று 2.27 கோடி பேர் வாக்களிக்க உள்ளனர்.

உ.பி. தேர்தல்: முதல் கட்டமாக 58 தொகுதிகளில் வாக்குப் பதிவு தொடங்கியது! 623 வேட்பாளர்கள் களத்தில்!

English summary

Uttar Pradesh Assembly Election: Why west UP is challenging one for BJP this year? All you need to know.