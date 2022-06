லக்னோவுக்கு பறந்த ஹெலிகாப்டர்! படாரென்று மோதிய பறவை! அவசரமாக தரையிறக்கம்! யோகியின் திக் திக் நொடிகள்

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்தரப் பிரதேச மாநில முதல்வராக இரண்டாவது முறையாக பொறுப்பேற்றிருக்கும் யோகி ஆதித்யநாத் பயணம் செய்த ஹெலிகாப்டர் மீது பறவை மோதியதால் திடீர் தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து அந்த ஹெலிகாப்டர் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாட்டின் பெரிய மாநிலமான உத்தரப்பிரதேசத்தில் மொத்தமுள்ள 403 தொகுதிகளில் 312 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று இரண்டாவது முறையாக பாஜக வரலாற்று சாதனையுடன் ஆட்சியை கைப்பற்றியது. ஆனால் கடந்த முறையை விட வெற்றி சதவீதம் குறைந்தது.

இதனையடுத்து பிரதமர் மோடி, கட்சியின் முக்கிய தலைவரான அமித் ஷா உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள் பங்கேற்ற பிரம்மாண்ட விழாவில் யோகி ஆதித்யநாத் உபி முதல்வராக இரண்டாவது முறையாக பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

English summary

Yogi Adityanath, Uttar Pradesh Chief Minister for the second time in a row, was hit by a bird on a flying helicopter. The incident in which the helicopter made an emergency landing caused great shock and excitement.