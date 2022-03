வாக்கு இயந்திரங்கள் மாற்றம்..? அகிலேஷ் அளித்த பகீர் புகார்..அதிகாரி சஸ்பெண்ட்.. பரபர உ.பி. தேர்தல்.!

Lucknow

லக்னோ : உத்திரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசி சட்டமன்றத் தொகுதியில் பயன்படுத்தப்பட்ட வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் மாற்றப்பட்ட எழுந்த புகார் தொடர்பாக தேர்தல் அதிகாரி ஒருவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில் வரும் மார்ச் 10ஆம் தேதியான நாளை வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது.

பெரிய அளவிலான அசம்பாவிதங்கள் இல்லாமல் தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில் நாளை மறுநாள் பலத்த பாதுகாப்புடன் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

English summary

An election official has been suspended in connection with a complaint that the voting machines used in the Uttar Pradesh state's Varanasi assembly constituency were altered.