வகுப்பறையில் மாணவனை வைத்து மசாஜ்..ஆசிரியை ஊர்மிளா மீது பாய்ந்த நடவடிக்கை

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் அரசு பள்ளியில் மாணவனை மசாஜ் செய்ய வைத்த ஆசிரியை அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியான நிலையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களை சில ஆசிரியர்-ஆசிரியைகள் தங்களின் சொந்த வேலைக்கு பயன்படுத்துவதாக அவ்வப்போது குற்றச்சாட்டுகள் எழுவது உண்டு. குறிப்பாக பள்ளி மாணவர்களை டீ, காபி வாங்கி வர ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்துவதாக ஆங்காங்கே புகார்களும் கூறப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில் தான் உத்தர பிரதேசத்தில் அரசு பள்ளி ஒன்றில் ஆசிரியை ஒருவர் மாணவனை மசாஜ் செய்யக்கூறிய சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

டீச்சருக்கு கிளாஸ்ரூமிலேயே மசாஜ் செய்த மாணவன்.. காலை ஆட்டிக் கொண்டே..ஒருகையில் பாட்டில் வேற.. கொடுமை

English summary

In Uttar Pradesh, a teacher who made a student massage a student in a government school has been suspended. This action has been taken after the release of the related video.