வேலையை காட்டும் பாஜக.. கம்மென்று இருக்கும் கதர்கள்.. பெருகும் மிஸ்டேக்குகள்.. உபியில் என்ன நடக்கிறது

லக்னோ: உத்தரபிரதேச காங்கிரஸ் நலிவடைந்து சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில், அது அக்கட்சியின் தொண்டர்களை சோர்வில் கொண்டு போய் விட்டுள்ளது..!

உத்தரபிரதேச சட்ட மேல்-சபை 1887-ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. முதலில் 9 உறுப்பினர்களை கொண்டதாக இருந்தது.

1909-ம் ஆண்டு, 46 உறுப்பினர்களை கொண்டதாக விரிவுபடுத்தப்பட்டது. அப்போது, நேருவின் அப்பா, மோதிலால் நேரு, காங்கிரசின் முதலாவது உறுப்பினராக (எம்எல்சி) பதவி ஏற்றார்.

135 ஆண்டு வரலாற்றில் முதல் முறை! காங்கிரஸ் இல்லாத உத்தரபிரதேச மேல்சபை! சொல்லியடித்து சாதித்த பாஜக

Will Congress correct its mistakes in UP and in over 110 years congress goes without representation in up legislative council உபியில் காங்கிரஸ் தன் தவறுகளை சரி செய்துகொள்ளுமா என்று தெரியவில்லை