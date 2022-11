எம்பிபிஎஸ் படிக்க உயரம் ஒரு குறையல்ல.. சாதித்த நவதாரணி..மருத்துவ மாணவியாக பயணம் ஆரம்பம்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற 4 அடிஉயரமுள்ள வளர்ச்சிக்குறைபாடுள்ள மாணவி ஒருவர், நேற்று மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் படிக்க சேர்ந்து உள்ளார். சாதித்த அந்த மாணவியின் பெயர் நவதாரணி. சாதாரண எளிய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நவதாரணி, தனது மருத்துவர் ஆக வேண்டும் என்ற லட்சியத்தை இலக்காக வைத்து தற்போது சாதித்தும் காட்டியுள்ளார்.

மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் நேற்று முதலாம் ஆண்டு எம்பிபிஎஸ் மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் தொடங்கின. சீனியர் மாணவர்கள் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களை மலர்களை கொடுத்து வரவேற்றனர். அப்போது 4 அடிக்கும் குறைவான உயரமுள்ள மாணவி நவதாரணி, தனது பெற்றோருடன் மருத்துவக்கல்லூரிக்கு வந்தார்.

மாணவி நவதாரணிக்கு மருத்துவக்கல்லூரியின் சீனியர் மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் பூக்களை கொடுத்து வரவேற்றதுடன் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

English summary

A 4-foot-tall stunted girl who cleared the NEET exam joined Madurai Government Medical College for MBBS yesterday. The name of the successful student is Navadharani. Let's see the path taken by that student who overcame obstacles.