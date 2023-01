பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு.. சீருடை மாற்றி களமிறங்கிய 8 பேர்.. தகுதிநீக்கம் செய்து நடவடிக்கை!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: மாட்டு பொங்கல் தினத்தையொட்டி மதுரை பாலமேட்டில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் இதுவரை 2 சுற்றுகள் முடிவடைந்து, 200க்கும் அதிகமான மாடுகள் கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்டுள்ளன. இதனிடையே பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் ஆள்மாறாட்டம் செய்ததாக 8 பேர் தகுதிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பொங்கல் பண்டிகைகளும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளும் தமிழர்களால் பிரித்து பார்க்க முடியாதது. குறிப்பாக மரபு மாறா மதுரையில் நடக்கும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்க தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்தும் காளைகள் கொண்டு வரப்படும்.

மதுரையில் நடைபெறும் அவனியாபுரம், பாலமேடு, அலங்காநல்லூர் ஆகிய மூன்று வாடிவாசலில் காளை செய்யும் சம்பவங்கள் காலம் முழுக்க நின்று பேசும். நேற்று அவனியாபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி முடிவடைந்த நிலையில், இன்று பாலமேட்டில் ஜல்லிக்கட்டு தொடங்கியுள்ளது.

பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு ஸ்டார்ட்.. மல்லுக்கட்டும் வீரர்கள்! மாட்டுப் பொங்கலில் விழாக்கோலம் பூண்ட மதுரை

English summary

In the Palamedu Jallikattu competition, 2 rounds have been completed so far and more than 200 cows have been unleashed. Meanwhile, 8 people have been disqualified for impersonation in the Palamedu jallikattu competition.