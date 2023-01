ஜிகர்தண்டா “அசால்ட் சேது” பாதி.. படையப்பா சூர்யபிரகாஷ் மீதி! டாக்டர் + நடிகர் + அரசியல்வாதி = சரவணன்

Madurai

Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரான மருத்துவர் சரவணன் இன்று தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து தன்னை அதிமுகவில் இணைத்துக்கொண்டார். பாஜகவிலிருந்து கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் விலகிய சரவணன் தற்போது அதிமுகவில் இணைந்திருக்கும் அவரது அரசியல் மற்றும் தனிப்பட்ட செயல்பாடுகள் குறித்து பார்ப்போம்.

மதுரை மாவட்டத்தை சேர்ந்த மருத்துவர் சரவணன் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்று திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினராக வலம் வந்தவர்.

இந்த நிலையில் 2021 சட்டசபைத் தேர்தலில் போட்டியிட தனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது என்பதை முன்கூட்டியே அறிந்த மருத்துவர் சரவணன், உடனே பாஜகவில் இணைந்து தேர்தலில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார். இவரது அரசியல் பயணம் ரோலர் கோஸ்டரை போன்றது.

இபிஎஸ்ஸின் ஈர்ப்பு.. அதிமுகவில் இணைந்த கையோடு திமுக மீது சரவணன் ‛அட்டாக்’.. இப்படி சொல்லிட்டாரே!

English summary

Saravanan, who left the BJP a few months ago and now joins the AIADMK, let's see his political and personal activities.