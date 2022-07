"எல்லாம் அண்ணன்-தம்பி சண்டைதான்! ஓபிஎஸ் மனம் திருந்தி வந்தால் நிச்சயம் ஏற்போம்!" செல்லூர் ராஜு பளீச்

Madurai

oi-Vigneshkumar

மதுரை: மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு அதிமுக உட்கட்சி விவகாரம் குறித்து சில முக்கிய தகவல்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை சிக்கந்தர் சாவடி, கோவில்பாப்பாகுடி பகுதிகளில் சட்டமன்றத் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து பள்ளி கட்டிட பணிகளுக்கான பூமி பூஜை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர் செல்லூர் ராஜு கலந்து கொண்டார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அதிமுக உட்கட்சி விவகாரம் குறித்து முக்கிய கருதத்துகளைத் தெரிவித்தார்.

திமுக ஆட்சி மீது மக்களுக்கு வெறுப்பு.. மதுரையில் மாபெரும் போராட்டம்.. செல்லூர் ராஜு பேட்டி!

Sellur Raju says ADMK will accecpt OPS if he felt sorry for what he did: (அதிமுக உட்கட்சி விவகாரம் குறித்து செல்லூர் ராஜூ) Sellur Raju latest press meet in tamil.