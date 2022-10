முதல்வர் இப்படி பேசலாமா? நான் அமைச்சரா இருந்தபோது ஜெ. என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா? செல்லூர் ராஜூ சுளீர்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : ஜெயலலிதா, அதிகாரி அமைச்சர் என யாராக இருந்தாலும் விடமாட்டார், முதல்வர் ஸ்டாலின் இப்படி மனம் வெதும்பி பேசுவது தலைமை பதவிக்கு அழகல்ல என விமர்சித்துள்ளார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ.

முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த திமுக பொதுக்குழுவில், அமைச்சர்களின் செயல்கள் பற்றி வேதனையுடன் பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், தவறு செய்தது யாராக இருந்தாலும் ஜெயலலிதா போல நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் எனக் கூறி, தனக்கு நடந்த சம்பவத்தை நினைவுகூர்ந்துள்ளார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ.

