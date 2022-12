பொங்கல் பரிசு.. கரும்பு கொடுப்பதால் அரசின் பட்ஜெட்டில் துண்டு விழப்போகிறதா? ஆர்பி உதயகுமார் கேள்வி!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் கரும்பு வழங்காததை கண்டித்து அதிமுக சார்பில் வரும் ஜன.2ம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார், பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில், துண்டு கரும்பு கொடுப்பதனால் தமிழக அரசின் பட்ஜெட்டில் துண்டு விழப் போகிறதா என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அதேபோல் அதிமுக ஆட்சி காலத்தில், ரூ.2,500 பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புடன் கொடுத்த போது, அன்றைய எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்த முக ஸ்டாலின், ரூ.5,000 வழங்க வேண்டும் என்று கூறியதையும் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

வரும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு ஆயிரம் ரூபாயுடன், அரிசி, சர்க்கரை ஆகியவை பொங்கல் பரிசு தொகுப்பாக வழங்கப்படும் என கடந்த 22-ம் தேதி என தமிழக அரசு அறிவித்தது. ஆனால் பரிசுத் தொகுப்பில் கரும்பு இடம் பெறாதது குறித்து பல தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் கரும்பு வழங்காததை கண்டித்து அதிமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, ஜனவரி 2ம் தேதி திருவண்ணாமலையில் நடைபெறும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில், பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் கரும்பு வழங்காததை கண்டித்தும், அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ரூ. 5 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலிறுத்தியும் அதிமுக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளது.

திமுக அரசின் பொங்கல் பரிசு ஆயிரம் பத்தாது.. 5 ஆயிரம் கொடுக்கனும்.. ஆர்.பி உதயகுமார் வலியுறுத்தல்

English summary

AIADMK has announced a Protest on January 2 against the non-distribution of sugarcane in the Pongal gift package. In this situation, former AIADMK minister RB Udayakumar has questioned whether the budget of the Tamil Nadu government is going to lose sugarcane pieces in the Pongal gift package.