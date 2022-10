தாங்காது.. நாங்க ஐடியா கொடுக்குறோம்! ஆனால் ‘அவர்’ கேக்க மாட்றாரே! கொட்டித் தீர்த்த ஆர்.பி.உதயகுமார்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : வடகிழக்கு பருவமழையில் எந்தவித முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் அரசு எடுக்கவில்லை எனவும், ஒரு மழைக்கே சென்னை தாங்கவில்லை என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், எடப்பாடி பழனிசாமியால் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணை தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஆர்.பி.உதயகுமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

மதுரையில் 3 நாட்களாக பெய்த கன மழை காரணமாக மாட்டுத்தாவணி அருகே பாசன வாய்க்கால்களில் வந்த வெள்ள நீரால் பல்வேறு பகுதிகள் பாதிப்படைந்துள்ளது. அதனை சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் ஆர்.பி.உதயகுமார் நேரில் ஆய்வு செய்தார்.

அதனை தொடர்ந்து மழை நீரால் பாதிக்கப்பட்ட பொம்மைகள் தயாரித்து விற்பனை செய்யும் 50க்கும் மேற்பட்ட வட மாநில மக்களை நேரில் சந்தித்த ஆர்.பி.உதயகுமார், அவர்களுக்கு தேவையான அரிசி,கோதுமை மாவு உள்ளிட்ட உணவு பொருட்கள் மற்றும் உணவுகளை வழங்கினார்,

