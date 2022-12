பாஜக+அதிமுக கூட்டணி? நல்லாதான் இருக்கும்..படி தாண்டிய ‘பத்தினி’ அவர்! செல்லூர் ராஜு காரசார விமர்சனம்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : வளர்ந்து வருகிற பாஜக அதிமுகவுடன் இணைந்தால் நாடாளுமன்றத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுக்கும் எனவும், படி தாண்டிய பத்தினியாக கோவை செல்வராஜ் உள்ளார். அவர் எத்தனையோ கட்சிகளுக்கு தாவி விட்டார் என முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவின் அதிகாரம் மிக்க பதவியான பொதுச் செயலாளர் பதவியை வகித்து வந்த ஜெயலலிதா மரணம் அடைந்த பிறகு பல அரசியல் அதிரடிகள் அரங்கேறி வருகின்றன. ஜெயலலிதாவின் கண்ணசைவுக்கு ராணுவ கட்டுப்பாட்டோடு இயங்கி வந்த இயக்கம் தற்போது பல அணிகளாக சிதறுண்டு கிடக்கிறது. '

அதில் சசிகலா டிடிவி தினகரன் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். சசிகலா தொடர்ந்து அரசியல் அதிரடி காட்டாமல் மிகுந்த அமைதியாகவே இருக்கிறார்.

English summary

Former Minister Sellur Raju has said that Covai Selvaraj has joined many parties, If the growing BJP joins the AIADMK, it will give a huge victory in the Parliament.