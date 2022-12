சமூகநீதி..மதச்சார்பின்மைனு சொல்வாங்க.. நம்பாதீங்க! தாத்தா முதல் கொள்ளுபேரன் வரை.. டிடிவி விமர்சனம்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : தமிழ், மதசார்பின்மை, சமூகநீதி எனக்கூறி தாத்தா முதல் கொள்ளுபேரன் வரை பரம்பரையாக ஆட்சிக்கு வரவேண்டும் என்பதற்காக சமூகநீதி என்ற பெயரால் பிரிவினையை உருவாக்குகிறார்கள் என திமுகவை அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் மிகக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

மதுரை அரசரடி பகுதியிலுள்ள இறையியல் கல்லூரி பகுதியில் அமமுக சார்பில் கிறிஸ்துமஸ் விழா நடைபெற்றது. இதில் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கலந்துகொண்டார். இதில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள்,கிறிஸ்தவ மக்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

இதனையடுத்து கிறிஸ்துமஸ் விழாவை கொண்டாடும் வகையில் கேக்வெட்டி வழங்கினார். இதனையடுத்து பல்வேறு ஏழை எளியோருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

வாரிசுகள் யாரும் அரசியலுக்கு வரமாட்டார்கள்னு சொன்னாரே?.. ஆனால் இப்ப என்னாச்சு.. டிடிவி தினகரன்

English summary

AMMK General Secretary TTV Dhinakaran has severely criticized the DMK for creating division in the name of social justice in order to come to power from grandfather to great-grandson in the name of Tamil, secularism and social justice.