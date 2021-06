அயிரை மீன் குழம்பு ரசிச்சு ருசிச்சு அப்படியே சாப்பிடலாம்... என்னென்ன சத்து இருக்கு தெரியுமா

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: அயிரை மீன் குழம்பு என்று சொன்னாலே மதுரைக்காரர்கள் சப்புக்கொட்டுவார்கள். சென்னை உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் மதுரை அயிரை மீன் குழம்பு என்று போர்டு வைத்து சாப்பாட்டு பிரியர்களை சுண்டி இழுப்பார்கள். இந்த மீன் கிடைப்பது அரிதானது என்பதால் விலையும் அதிகம். ஒரு கிலோ 2000 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ருசியான சத்தான இந்த மீனை வாங்கி சாப்பிட்டால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் என்பது ஊட்ட சத்து நிபுணர்களின் கருத்தாகும்.

நித்தம் நித்தம் நெல்லுச்சோறு... நெய்மணக்கும் கத்திரிக்கா நேத்து வச்ச மீன் குழம்பு என்னை இழுக்குதையா என்று ஒரு பெண் தனது கணவனிடம் தன்னுடைய பிரியமான உணவு ஆசையை வெளிப்படுத்துவார். அயிரை மீன் பிரியர்கள் பலரும் இப்படித்தான் விலை எவ்வளவு என்றாலும் கவலைப்படாமல் சமைத்து சாப்பிடுவார்கள். அந்த மீனைப் பார்க்கும் போதே நாவில் நீர் ஊறும். அப்படி என்னதான் அந்த மீனில் விசேஷம் என்று பலரும் கேட்கலாம். அவர்களுக்காகவே இந்த பதிவு.

அயிரை மீன் நல்ல தண்ணீர் உள்ள வாய்க்கால் மற்றும் வயல்களிலும், கண்மாய்கள், நீரோடைகளில் மட்டுமே உயிர் வாழும் தன்மை கொண்டது. மழை பெய்யும் காலங்களில் நீரோடைகளில் நீந்தி வரும் மீனை பிடித்து விற்பனைக்கு கொண்டு வருவார்கள்.

