பாஜகவின் 8 ஆண்டு ஆட்சி என்பது சாதனையல்ல.. தமிழகத்துக்கான வேதனை.. கே பாலகிருஷ்ணன் சுளீர்

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: ‛‛பாஜகவின் 8 ஆண்டு சாதனைகள் என்பது தமிழகத்துக்கான வேதனை தான். பாஜகவின் இன்னும் 2 ஆண்டு ஆட்சியில் என்னவெல்லாம் நடக்கபோகிறதோ'' என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் கூறினார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளராக இருப்பவர் கே பாலகிருஷ்ணன். இவர் மதுரையில் நிருபர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

மோடி அரசு பத்திரிகை சுதந்திரத்தை காலில் போட்டு மிதிக்கின்றது. உள்நாட்டில் நடப்பது தெரியாமல் வெளிநாடுகளில் ஜனநாயகம் இல்லை என பேசிவருகின்றனர். பாஜக அரசு பத்திரிகை சுதந்திரத்தை நசுக்குகிறது. நாடாளுமன்றத்தில் ஜனநாயக உரிமையை மிதிக்கிறது. எனவே ஜனநாயகம் குறித்து மோடிக்கு பேச தகுதி இல்லை எனவும்,

English summary

‛BJP's 8 year achievements are a pain for Tamil Nadu. What is going to happen in the next two years of BJP rule, ”said K Balakrishnan, state secretary of the Marxist Communist Party.