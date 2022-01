Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை: இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கண்ணாடி முன்பு நின்று தன்னை சுயபரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவும், பாஜக எப்போதுமே தமிழகத்திற்கு படிக்கல்லாக தான் இருக்கும் என பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

தடைக்கல்லா பாஜக? பாஜக அண்ணாமலை VS திமுக சேகர்பாபு.. நீடிக்கும் வார்த்தைப் போர்

பாஜக தமிழக தலைவராக பொறுப்பேற்றதில் இருந்தே அண்ணாமலைக்கும் திமுகவினருக்கும் கடும் வார்த்தைப்போர் நீடித்து வருகிறது. தினந்தோறும் ட்விட்டுகள், அறிக்கைகள், பேட்டிகள் மூலம் திமுகவையும் அக்கட்சியினரையும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார். அதற்கு திமுகவினரும் தக்க பதிலடிகள் கொடுத்து வருகின்றனர்.

7 தமிழர் விடுதலைக்காக ஆளுநரிடம் மீண்டும் அழுத்தம் கொடுப்போம்... சொல்கிறார் அமைச்சர் ரகுபதி

குறிப்பாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக இருக்கும் சேகர்பாவுக்கும், தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கும் கடுமையான வார்த்தைப்போர் நீடித்து வருகிறது. பாஜககவின் மீது முடிந்தால் கை வைத்துப் பாருங்கள் என அண்ணாமலை கூற, அன்பினால் கூட ஒருவர் மீது கை வைக்கலாம் என விளக்கமளித்தார் சேகர்பாபு..

English summary

BJP Tamil Nadu leader Annamalai has said that Hindu Religious Affairs Minister Sekarbabu should stand in front of the mirror and introspect himself and that the BJP will always be a stepping stone for Tamil Nadu.