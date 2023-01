"திமுகவில் உங்களை எதிர்பார்க்கலாமா?" வந்து விழுந்த கேள்வி.. மு.க அழகிரி அளித்த 'நச்' பதில்!

Madurai

மதுரை: மதுரையில் நாளை நடைபெறும் அலங்கா நல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை தொடங்கி வைக்க அமைச்சர் உதய நிதிஸ்டாலின் இன்று மதுரை வருகை தந்தார். மதுரையில் தனது பெரியப்பாவும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான மு.க அழகிரியை சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு உதய நிதி ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது உடன் இருந்த மு.க அழகிரியிடம் திமுகவில் உங்களை எதிர்பார்க்கலாமா? என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி தமிழக முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடந்து வருகிறது.

இதில், மதுரை அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நாளை நடக்கிறது. இந்த போட்டியினை இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார்.

In Madurai, Minister Udhayanidhi Stalin personally met former Union Minister M.K. Alagiri at his residence. Can a regular out-of-home reporter expect you (in DMK) as soon as possible? He questioned M.K. Alagiri. To this, M.K. Alagiri replied, "It is up to them to ask."