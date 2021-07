பேய்குளம் மகேந்திரனை சாத்தான்குளம் போலீசார் அடித்து கொன்ற வழக்கு.. சிபிசிஐடி விசாரணை தீவிரம்

Madurai

oi-Veerakumar

மதுரை: சாத்தான்குளம் போலீசாரால் அடித்து கொலைசெய்யப்பட்ட மகேந்திரன் வழக்கு மதுரை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. காவல், துணை கண்காணிப்பாளர் முரளி விசாரணையை தொடங்கினார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் பேய்குளம் பகுதியை சேர்ந்த மகேந்திரன் என்பவர் கடந்த ஆண்டு கடந்த ஆண்டு சாத்தான்குளம் காவல் நிலைய போலீசாரால், கொலை வழக்கு ஒன்றில் சந்தேக நபராக கைது செய்யப்பட்டார். பின்னர் அவரை போலீசார் விசாரணை என்ற பெயரில் அடித்து துன்புறுத்தியதில் மகேந்திரன் உயிரிழந்தார்.

இதுதொடர்பாக, மகேந்திரன் தாயார் வடிவம்மாள் மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளையில் தொடுத்த மனுவின் அடிப்படையில் முதலில் தூத்துக்குடி ,நெல்லை,சரக சிபிசிஐடி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் அணில்குமார் தலைமையில் வழக்கினை விசாரிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

கூடுதல் டிஜிபி ராஜேஷ் தாஸ் மீது 4 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு.. பாலியல் புகாரில் சிபிசிஐடி அதிரடி

English summary

The case of Mahendran who was beaten to death by the Sathankulam police has been transferred to the Madurai CBCID. Deputy Superintendent of Police Murali launched the investigation.