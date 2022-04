சித்ரா பவுர்ணமியில் வைகையில் எழுந்தருளும் கள்ளழகர்..16ல் மதுரை மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் திருவிழாவையொட்டி மதுரை மாவட்டத்திற்கு ஏப்ரல் 16-ம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார். கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் வைபவத்திற்காக வைகை அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

சித்ரா பவுர்ணமியை ஒட்டி மதுரையில் 12 நாட்கள் சித்திரை திருவிழா நடைபெறும். அதன்படி, உலக புகழ்பெற்ற மதுரை சித்திரை திருவிழா கடந்த 5ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

கோனார்க் ரயில் மோதியதில் 6 பயணிகள் பலி.. ஆந்திராவில் சோகம்

தினசரியும் சுவாமி சுந்தரேஸ்வரர் பிரியா விடையுடனும், மீனாட்சி அம்மனும் எழுந்தருளி வீதி உலா வருகின்றனர். பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய மாசி வீதிகளில் கூடுகின்றனர்.

English summary

A local holiday has been declared for Madurai district on April 16th 2022 when Lord Kallazhagar will enter the Vaigai as part of the Chithirai festival according to a press release issued by the District Collector.