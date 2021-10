உங்களால் பெயர் பெற்ற உதயசந்திரன் ஐஏஎஸ்.. பாப்பாபட்டி மக்களிடம் நெகிழ்ந்து சொன்ன முதல்வர் ஸ்டாலின்

Madurai

oi-Veerakumar

மதுரை: உங்கள் உள்ளங்களை கவர்ந்திருக்க கூடிய உதயச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் இன்று எனது தனிச் செயலாளர் என்று மதுரை மாவட்டம் பாப்பாபட்டியில் நடைபெற்ற, கிராம சபை கூட்டத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

பாப்பாபட்டியை முதல்வர் தேர்ந்தெடுத்த காரணம் மிகவும் சுவராசியமானது மற்றும் தனித்துவமானதும் கூட.

மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகேயுள்ள பாப்பாபட்டியில் நடைபெற்ற கிராம சபைக் கூட்டத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டார். இந்த கிராமசபை கூட்டத்தில் கலெக்டர் அனீஷ் சேகர், ஊராட்சி மன்ற தலைவர் முருகானந்தம் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர்.

வரலாற்றிலேயே முதல் முறை.. ஸ்டாலின் பாப்பாபட்டியில் செய்திருப்பது 'செயல்' அல்ல.. தரமான சம்பவம்

English summary

Udhayachandran IAS created by you is my private secretary today, Chief Minister MK Stalin said at a meeting of the Grama Sabai meeting in Pappapatti, Madurai district.