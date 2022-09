காலை சிற்றுண்டி திட்டம்.. மாணவர்களோடு மாணவராக.. ஊட்டிவிட்டு அன்பை பரிமாறிய முதல்வர்!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தின் போது, மாணவர்களோடு மாணவராக அமர்ந்து சாப்பிட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின், அவர்களுக்கு ஊட்டிவிட்டு அன்பை பரிமாறினார்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் பேரறிஞர் அண்ணாவின் 114வது பிறந்தநாளையொட்டி, மதுரையில் நெல்பேட்டை பகுதியில் உள்ள அவரது சிலைக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் அன்பில் மகேஷ், பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், மூர்த்தி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட முக்கிய அமைச்சர்கள், எம்பி-க்கள் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர்.

மாணவர்களுக்கான காலை சிற்றுண்டி திட்டம்.. சுவைத்து பார்த்து ஆய்வு செய்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English summary

During the breakfast program for primary school students, CM MK Stalin, who sat and ate with the students as a student, fed them and exchanged love.