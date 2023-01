நான் முரடன் தான்! வயிறு எரிஞ்சு சொல்றேன்.. நீங்க நல்லா இருக்க மாட்டீங்க! டி.ஆர்.பாலு விட்ட சாபம்!

மத்திய அரசுக்கு சாபம் விட்ட திமுக எம்.பி. டி.ஆர்.பாலு

மதுரை: எங்கே தவறு நடக்கிறதோ அங்கே முரடனாக மாறுவேன் என்றும் தவறை தன்னால் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டு இருக்க முடியாது எனவும் திமுக பொருளாளரும், எம்.பி.யுமான டி.ஆர்.பாலு ஆவேசம் பொங்கம் பேசியுள்ளார்.

மதுரையில் நடைபெற்ற திராவிடர் கழகம் திறந்தவெளி மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

மேலும் சேது சமுத்திர திட்டத்தை தடுத்திய நிறுத்தியவர்கள் ஒரு போதும் நல்லாவே இருக்க மாட்டார்கள் என்று சாபமும் விட்டார்.

DMK treasurer TR Balu said that he will become a rogue, wherever mistakes are made and am cannot be amused by mistakes happening.