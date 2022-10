ரூ.1000 வழங்க 1008 காரணம் கூறும் திமுக.. பிடிஆர் டான் எனில் நாங்க சூப்பர் டான்! செல்லூர் ராஜூ கோபம்

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: ‛‛தேர்தல் வாக்குறுதியில் ரூ.1000 வழங்குவதாக கூறிய திமுக தற்போது 1008 காரணங்களை கூறி வருகிறது. பிடிஆர் டான் என்றால் நாங்க சூப்பர் டான்'' என திமுக அரசை அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.

அதிமுகவில் ஓ பன்னீர் செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையே ஒற்றை தலைமை தொடர்பான மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் அதிமுக இரண்டு அணிகளாக செயல்பட்டு வருகிறது.

ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பில் ஒரு அணியும், எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பில் இன்னொரு அணியும் செயல்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும் அதிமுக பொன்விழா நிறைவு மற்றும் 51வது ஆண்டு துவக்க விழா தனித்தனியே நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

DMK has given 1008 reasons in its election promise that it will give Rs.1000. Former minister of AIADMK Selur Raju severely criticized the DMK government saying that PDR Don means Nanga Super Don.