எடப்பாடி போட்ட திட்டம்.. தேவர் புகழை கெடுக்க சதி? ஒரே போடாக போட்ட மருது.. ஈபிஎஸ் பிளானுக்கு வேட்டு?

மதுரை : ஓபிஎஸ் பல்வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களையும் அனுப்பி தேவர் தங்கக் கவசத்தை பெற முயற்சி மேற்கொள்கிறார். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி, 'ஒரே' சமூகத்தவரை அனுப்பி தேவரின் பெருமையைக் கெடுக்க முயற்சிக்கிறார் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் மருது அழகுராஜ் வெடி வீசியுள்ளார்.

பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் தங்கக் கவசத்தை பெறுவதில் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இருவருக்கும் இடையே போட்டி நிலவுகிறது. இரு தரப்பும் தங்கக் கவசத்தை பெற முயல்வதால், யாரிடம் ஒப்படைப்பது என்ற குழப்பத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது வங்கி நிர்வாகம்.

இந்நிலையில், முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிட நிர்வாகிகளைச் சந்தித்து எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் தங்களுக்கு ஆதரவு கோரினர்.

இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி அனுப்பிய முன்னாள் அமைச்சர்கள் 'ஒரே அடையாளம்' கொண்டவர்கள், தேவர் புகழைக் குறைக்கும் சூழ்ச்சியில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஈடுபடுகிறார் என மருது அழகுராஜ் சாடியுள்ளார்.

Edappadi Palaniswami team met the administrators of Muthuramalinga Thevar memorial and sought their support. In this case, OPS supporter Maruthu Alaguraj has slammed Edappadi Palanisamy as saying that the former ministers sent by EPS have 'same identity' and that EPS is involved in a conspiracy to reduce Thevar's proud.